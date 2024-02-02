بدون حد أقصى.. تفاصيل 3 بطاقات بالدولار داخل وخارج مصر

تقدم بعض البنوك حاليًا بطاقات الخصم الفوري بالدولار، والتي تتيح للعملاء إمكانية استخدامها داخل وخارج مصر، بشرط أي يكون الحساب بالدولار، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل 3 بطاقات للخصم الفوري بالدولار، بعد طرح بنكي مصر والأهلي المصري لها.

كارت البنك الأهلي المصري بالدولار

يوفر البنك الأهلي حاليًا، بطاقة بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي من أجل تلبية الخدمات للعملاء داخل وخارج مصر، ويمكن إصدار هذه البطاقة في حال فتح حساب بالدولار الأمريكي من أجل إمكانية إجراء المعاملات المالية بالعملات الأجنبية.

تفاصيل كارت بنك مصر بالدولار

يقدم بنك مصر كارت بلاتينيوم الجديد للخصم الفوري بالدولار، للاستخدام داخل وخارج مصر لعمليات السحب النقدي والمشتريات.

ويكون حدود الاستخدام للشراء من خلال الإنترنت داخل مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه بحد أقصى 8 مرات يوميًا، والشراء خارج مصر عبر الإنترنت ما يعادل أيضًا 400 ألف جنيه شهريًا، بحد أقصى 5 مرات يوميًا.

وعن الشراء داخل مصر يكون بدون حد أقصى، والشراء خارج مصر 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.

كارت البنك التجاري الدولي CIB بالدولار

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB، بطاقة الخصم الفوري بالدولار الأمريكي، في حال كان العميل لديه حساب بالدولار، ويمكن السحب النقدي بها خارج مصر أو داخل مصر في المناطق السياحية الموجودة داخل مصر.

ويكون الحد الأقصى في السحب اليومي تقريبًا ما يعادل الـ50 ألف جنيه، أما بالنسبة للشراء عبر الإنترنت لا يوجد حد أقصى سواء داخل أو خارج مصر طالما متوفر المبلغ في الحساب.