أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا بالبحر الأحمر.. إلزامي للحجاج

يبحث المواطنين عن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا بالبحر الأحمر تزامنا مع الأجواء غير المستقرة والموجة الباردة التي ضربت البلاد، وذلك تجنبا للإصابة بالإنفلونزا، وحددت صحة البحر الأحمر 6 أماكن لتلقي لقاح الانفلونزا بمدن المحافظة.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في البحر الأحمر

أشار دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، بأن صحة البحر الأحمر حددت 6 مكاتب صحة على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر لتلقي لقاح الإنفلونزا، وهي:

مكتب صحة رأس غارب في مدينة رأس غارب.

مكتب صحة الغردقة في مدينة الغردقة.

وحدة سفاجا الصحية في مدينة سفاجا.

مكتب صحة القصير في مدينة القصير.

مركز صحة أسرة مرسى علم في مدينة مرسى علم.

وحدة الشلاتين الصحية في مدينة الشلاتين.

الإنفلونزا في موسم الحج

وأشار الدكتور عادل في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية لقاح الأنفلونزا في موسم الشتاء، لافتاً إلى أن الشخص الذي تلقى اللقاح بالمصل سابقآ عليه أن يلتزم به في نفس الموعد كل عام.

مؤكد على أهمية لقاح الانفلونزا في موسم الحج للمصريين، وهي من أهم شروط وإجراءات السفر.