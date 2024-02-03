بدون جراحة.. 5 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من حصوات الكلى

حصوات الكلى باتت من المشاكل الصحية الأكثر شيوعًا، والتي يعاني منها الكثيرون، والتي تحدث عادة نتيجة لبعض العادات الغذائية الخاطئة، ما يدفع البعض إلى إجراء جراحة للتخلص منها، إلا أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، باعتبارها حل مثالي لعلاج حصوات الكلى.

وأثبتت العديد من الدراسات، أن هناك بعض الوصفات الطبيعية، التي تساعد في علاج حصوات الكلى دون جراحة، لأنها تعمل على إذابة حصوات الكلى، دون إلحاق أي ضرر بالجسم وفقًا لموقع «بولد سكاي» ويمكن معرفتها في التقرير التالي.

3 وصفات منزلية لعلاج حصوات الكلى دون جراحة

- خل التفاح

يلعب خل التفاح دورًا هامًا في علاج حصوات الكلى، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين من خل التفاح تدريجيًا، بالإضافة إلى معلقة واحدة من العسل، يتم إضافتها إلى كوب من الماء الدافىء وينصح بتناولها مرتين في اليوم، ويساعد ذلك بشكل كبير في علاج حصوات الكلى.

- الكرفس

لا يقتصر الأمر على خل التفاح باعتباره الوصفة المنزلية الوحيدة لعلاج حصوات الكلى، فهناك أيضا الكرفس، والذي يعد مدر للبول، وبالتالي يساهم بدوره في طرد السموم والتخلص منها، لذا يمكن إضافة الكرفس إلى كوب من الماء المغلي لمدة من 5 إلى 10 دقائق، وشرب خلاصة هذا الماء على فترات متقطعة من اليوم، لأن ذلك يساعد في علاج حصوات الكلى.

وعلق صلاح عبدالكريم، أخصائي المسالك البولية والكلى، خلال حديثه لـ«الوطن»: عصير الكرفس، ثبت فعاليته بشكل كبير في تفيت حصوات الكلى، خاصة الصغيرة، إذ يساعد في التخلص من حصوات الكلى تدريجيًا، إذ حرص الشخص على تناوله يوميًا.

الكزبرة

وإلى جانب الكرفس وخل التفاح، ثبتت فعالية الكزبرة في علاج حصوات الكلى، وذلك عن طريق شرب الماء المستخلص منها، من العلاجات الفعالة في علاج حصى الكلى، التي يمكن تجربتها للمساهمة في علاجه دون اللجوء إلى الجراحة.