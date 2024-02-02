خريطة أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في البحيرة.. «احمي نفسك»

يبحث المواطنون عن أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في البحيرة برسوم مخفضة، بالتزامن مع فصل الشتاء، لحماية أنفسهم وأطفالهم من التعرض إلى نزلات البرد الشديدة

أماكن لقاح الإنفلونزا في البحيرة

وتضم أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في البحيرة، 13 مركزاً طبياً جاءت كالآتي:-

- مركز طبي ناصر في دمنهور.

- بمركز تطعيم الحجاج بالعكريشة في كفر الدوار.

- بالمركز الطبي في أبو حمص.

- المركز الطبي في رشيد.

- المركز الطبي في إيتاي البارود.

- مكتب صحة الدلنجات.

- مكتب صحة بدر.

-الوحدة الصحية بالبلاكوس بكوم حمادة.

-المركز الطبي بادكو.

- مكتب صحة المحمودية.

-مكتب صحة أبو المطامير.

-مكتب صحة الرحمانية.

- المركز الطبي بشبراخيت.

كم سعر لقاح الإنفلونزا في البحيرة ؟

وعن سعر لقاح الإنفلونزا، في البحيرة أعلنت مديرية الصحة أن سعر اللقاح بلغ 50 جنيها، مشيرة أن اللقاح متوفر بداية من شهر ديسمبر الماضي، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

كما أوضحت المديرية في بيان سابق لها أن ثمن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتجاوز مبلغ 267 جنيها في المراكز الطبية الخاصة والصيدليات، لذا ناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز المذكورة لتلقي لقاح الإنفلونزا بأسعار مخفضة.