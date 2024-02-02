«جحى» الفلبيني: أفضِّل كتب التفسير والفقه لفوائدها في الحياة

قرر عارف جحى، من دولة الفلبين، وصديقه «جبل» زيارة معرض الكتاب للمرة الأولى بعد الحديث الشيّق لصديقهما عن موعد ومكان المعرض وتفاصيل الفعاليات، ما دفعهما إلى انتظار بدء الفعاليات لزيارة المعرض وشراء كتب التفسير والتراث والفقه حتى ينهلا من علوم الشريعة الإسلامية.

يقول عارف جحى إنّ صديقه نصحه بزيارة المعرض لأنه يضم كتباً ثقافية متنوعة، لافتاً إلى أنه يدرس اللغة العربية فى مصر، ويهتم بزيارة قصور الثقافة دوماً وحضور الفعاليات الثقافية التى تنظمها الدولة المصرية، وتابع: «صديقى قال لى إن هذا هو المعرض الأكبر الذى زاره وأنه لم يشاهد مثله من قبل، وعندما حضرت للمعرض كنت أشك فى صدق كلماته ولكن تأكدت من صحتها عندما تجولت فى أروقته حتى أُرهقت من السير بسبب اتساع المساحة، ومن كثرة دور النشر لم أتمكن من الشراء أول يوم بسبب الحيرة واليوم يُعتبر رابع زيارة لى هذا العام».

وأوضح أن الأمور التنظيمية جيدة للغاية، وخاصة فيما يتعلق بالدخول والخروج بكل يسر من قاعات العرض، وهو ما يعنى أن الجميع يعمل على خدمة الزوار، وتابع: «عدد الزوار ضخم، ما يتطلب ضرورة الاستعانة بعدد كبير من المتطوعين على دراية بكل شبر فى المعرض، وهو ما لاحظته فى زيارتى، فمصر قادرة على التنظيم الرائع والجيد».

مع دقات الساعة الثامنة صباحاً يستيقظ الفتى متوجهاً إلى صديقه لبدء رحلتهما للمعرض، يستعدان جيداً، يزودان نفسهما بالمأكل والمشرب، ويخططان لهذا اليوم، حتى لا يصيبهما الإرهاق من كثرة التجول، وقال: «أفضّل كتب التفسير وأصول الفقه لأن لها فائدة كبيرة فى كل جوانب الحياة، ونبدأ زيارتنا كل يوم من قاعة مختلفة نتجول بها مرات ومرات ثم نعود للأخرى فى اليوم التالى»، وأوضح أنه أتى إلى مصر لدراسة اللغة العربية، وهو ما جعله يحرص على زيارة المعرض للحصول على كتب بأسعار مخفضة للدراسة.