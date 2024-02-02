حالة الطقس في الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وثلوج في مناطق عدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

انخفاض درجات الحرارة في المدن الجديدة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 6 إلى 7 دجات مؤية، مشيرة إلى فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مؤية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الاثنين.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الاثنين يشهد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ونصحت باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 3 فبراير

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 8 درجات.

درجات الحرارة الأحد 4 فبراير

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الاثنين 5 فبراير

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10 درجات.