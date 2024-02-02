حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وثلوج وأمطار غزيرة

تستمر التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما تسقط أمطار وثلوج وحبات البرد على بعض المدن والمحافظات وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدرت هيئة الأرصاد، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، مشيرة إلى وقوع بعض المدن تحت تأثير العواصف الرعدية والثلوج محذرة المواطنين في تلك المناطق باتخاذ حذرهم في تلك الأجواء.

ثلوج وأمطار غزيرة في حالة الطقس اليوم

من ضمن المناطق التي تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد، (الإسكندرية - البحيرة - دمياط - بورسعيد - العريش - شمال سيناء)

ويستمر سقوط الأمطار في محافظات الوجه البحري مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد لمناطق من شمال الصعيد، وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة.. العظمى 16 والصغرى 9.

- العاصمة الإدارية.. العظمى 16 والصغرى 7.

- 6 أكتوبر.. العظمى 16 والصغرى 6.

- بنها.. العظمى 16 والصغرى 8.

- دمنهور.. العظمى 16 والصغرى 8.

- وادي النطرون.. العظمى 15 والصغرى 7.

- كفر الشيخ.. العظمى 15 والصغرى 8.

- المنصورة.. العظمى 15 والصغرى 8.

- الزقازيق.. العظمى 15 والصغرى 9.

- شبين الكوم.. العظمى 16 والصغرى 8.

- طنطا.. العظمى 15 والصغرى 8.

- دمياط.. العظمى 17 والصغرى 7.

- بورسعيد.. العظمى 18 والصغرى 9.

- الإسماعيلية.. العظمى 18 والصغرى 7.

-السويس.. العظمى 17 والصغرى 7.

- العريش.. العظمى 17 والصغرى 7.

- رفح.. العظمى 16 والصغرى 7.

- رأس سدر.. العظمى 16 والصغرى 8.

- الطور.. العظمى 19 والصغرى 8.

- طابا.. العظمى 15 والصغرى 7.

- شرم الشيخ.. العظمى 20 والصغرى 12.

- الإسكندرية.. العظمى 16 والصغرى 9.

- العلمين.. العظمى 15 والصغرى 8.

- مطروح.. العظمى 15 والصغرى 8.

- السلوم.. العظمى 14 والصغرى 8.

- سيوة.. العظمى 14 والصغرى 4.

- رأس غارب.. العظمى 18 والصغرى 11.

- الغردقة.. العظمى 19 والصغرى 10.

- سفاجا.. العظمى 18 والصغرى 10.

- مرسى علم.. العظمى 19 والصغرى 10.

- شلاتين.. العظمى 20 والصغرى 14.

- حلايب.. العظمى 19 والصغرى 12.

- أبورماد.. العظمى 21 والصغرى 31.

- رأس حدربة.. العظمى 21 والصغرى 15.

- الفيوم.. العظمى 16 والصغرى 7.

- بني سويف.. العظمى 16 والصغرى 6.

- المنيا.. العظمى 17 والصغرى 4.

- أسيوط.. العظمى 17 والصغرى 4.

- سوهاج.. العظمى 17 والصغرى 5.

- قنا.. العظمى 17 والصغرى 6.

- الأقصر.. العظمى 18 والصغرى 6.

- أسوان.. العظمى 18 والصغرى 8.

- الوادي الجديد.. العظمى 18 والصغرى 4.

- أبوسمبل.. العظمى 17 والصغرى 8.