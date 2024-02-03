أسعار الريال السعودي اليوم السبت 3-2- 2024 في مختلف البنوك

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في عدد من البنوك، استقرارًا ملحوظًا، إذ سجلت العملة السعودية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقاً في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم، أمام الجنيه 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.