سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجّلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 2 فبراير 2024، في عدد من البنوك استقراراً ملحوظاً، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر التحديثات المعلن من جانب البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.24 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، وفقاً في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.