أسعار السمك اليوم السبت 3-2-2024 في الأسواق.. كيلو البلطي بكم؟

شهدت بعض أسعار السمك تراجعا اليوم السبت 3-2-2024 في مختلف الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، وسجلت باقي الأنواع استقراراً ملحوظا، وذلك وفقا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم السبت 3-2-2024 في الأسواق

وتوضح «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر السمك اليوم السبت، التي جاءت كالتالي..

- الجمبري وسط.. الكيلو بـ225 جنيهًا.

- جمبري صغير.. الكيلو بـ 161 جنيهًا.

- جمبري جامبو.. الكيلو بـ 408 جنيهات.

- وقار.. الكيلو بـ 194 جنيهًا.

- القاروص.. الكيلو بـ 154 جنيهًا.

- الكابوريا.. الكيلو بـ 93 جنيهات.

- فيليه بلطي.. الكيلو بـ 155 جنيهًا.

- قشر بياض.. الكيلو بـ 101 جنيها.

- بياض ممتاز.. الكيلو بـ 121 جنيهًا.

- سبيط.. الكيلو بـ 226 جنيها.

- المرجان وسط.. الكيلو بـ 89 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز.. الكيلو بـ 85 جنيهًا.

- البلطي صغير.. الكيلو بـ 59 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد.. الكيلو بـ 54 جنيهًا.

- الماكريل المجمد.. الكيلو بـ 84 جنيهًا.