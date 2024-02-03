أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في 3 مقاطعات، وهي: «بيلجورود، وفولجوجراد، وروستوف» جنوب غربي البلاد، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان حاكم مقاطعة فولجوجراد أندريه بوتشاروف، أعلن في وقت سابق، سقوط حطام إحدى المسيرات في موقع نفطي، ما أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع ضحايا أو إصابات.

«قوات الشرق» تحبط 4 محاولات شنتها القوات الأوكرانية

بدورها، أحبطت مجموعة «قوات الشرق» التابعة للجيش الروسي، 4 محاولات شنتها القوات الأوكرانية بهدف تعزيز مواقعها الأمامية على محور جنوب دونيتسك، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال رجل الأعمال الألماني، مؤسس موقع «ميجا أبلود» كيم دوتكوم، إن «واشنطن» لديها خطة جاهزة للإطاحة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الموقف الأمريكي يؤدي إلى تغيير حكومة زيلينسكي

وكان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أوضح في وقت سابق، عبر«سبستاك» أن الموقف الأمريكي الحالي من «كييف» يقضي بدعم قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وبإصلاحات تؤدي إلى تغيير حكومة زيلينسكي.

وأشار دوتكوم، على منصة إكس «تويتر سابقا»، وفق لـ«روسيا اليوم»، إلى أن محادثات السلام مع روسيا ستكون الحل الأفضل لجميع الأطراف، موضحا أن هيرش،، يؤكد الشائعات الواردة من أوكرانيا بأن الولايات المتحدة طورت خطة للإطاحة بزيلينسكي.

من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن زيلينسكي يخشى من عواقب استقالة زالوجني، فيما قال ضابط عسكري أوكراني، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن إذا تمت إزالة قائد القوات الأوكرانية زالوجني من منصبه، فقد تندلع أعمال شغب.

ويمكن للرئيس الأوكراني، ببساطة إقالة قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وإنهاء اللعبة، لكن فريق زيلينسكي، يشعر بالقلق بشأن الإشارة التي يرسلها ذلك إلى حلفاء بلاده.