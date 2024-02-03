قلعة قايتباي بالإسكندرية.. مزار سياحي لا يتأثر بالطقس

الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تمتاز بشواطئها الممتدة بطول المدينة من شرقها حتى غربها، بالإضافة للمناطق الأثرية والسياحية والتاريخية، وأهمها قلعة قايتباي والتي تجمع الآثار والتاريخ والبحر والترفية لذلك لا تتأثر منطقة القلعة بالطقس وزوارها على مدار العام دون توقف.

زيارات خلال النوة

ويقول محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن غرفة عمليات المديرية في انعقاد مستمر ومتابعة ميدانية لتفقد كافة المواقع الأثرية خلال نوة الكرم، واستقبلت قلعة قايتباي اليوم أعدادًا كبيرة من الزائرين الأجانب من جنسيات متعددة وكان في استقبالهم، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي القلعة، حيث لا تتوقف زيارات قلعة قايتباى على مدار السنة مهما كانت حالة الطقس.

معرض الأحياء المائية

ومن الأماكن التي تضمها منطقة قلعة قايتباى بالإسكندرية معرض الأحياء المائية والذي يسمية زوار الإسكندرية متحف الأحياء المائية، ويقول الدكتور حمدي عمر، مشرف المعرض الأحياء المائية بالإسكندرية، أنّ المعرض يضم مجموعة نادرة من أهم المعروضات من الأسماك والكائنات البحرية، وزوار المعرض يحضرون طوال العام مصريين وأجانب ورحلات مدرسية ولا نتأثر بطقس الشتاء مهما كان باردا وممطرا.

خان الخليلي والمراكب

وتضم منطقة القلعة تواجد لباعة منتجات خان الخليلى يبيعون الهدايا التذكارية المتعلقة بالبحر والمعبرة عن تراث الإسكندرية القديم والحديث إلى جانب منطقة اليخوت والتى تنظم رحلات يومية حتى فى موسم الشتاء بعيداً عن أيام النوات ومنطقة المراكب للتنزة حول قلعة قايتباى من خلال البحر ويأتى زوار الإسكندرية لتلك المنطقة بلا انقطاع ويستمتعون بانتعاش الهواء البارد فى فصل الشتاء.