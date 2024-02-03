موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، موعد ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة للاطمئنان على درجاتهم، ويبحثون عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية في حالة عدم رضاهم عن النتيجة ورغبتهم في تقديم تظلم.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم عن موعد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، وسيكون بعد ظهور النتيجة بيوم أو يومين خلال الأسبوع الجاري، حيث يقدم الطلاب للإدارة التعليمية التابع لها مع دفع رسوم التظلم وتستمر فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا من بدايتها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيكون إما الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد الانتهاء من تصحيح أوارق الإجابة، مشيرا إلى أنه جار المراجعة النهائية ورصد الدرجات في الكنترول وبعد ذلك سيتم اعتمادها من محافظ المنوفية وتوزيعها على جميع مدارس المحافظة.