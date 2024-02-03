أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنوفية.. 5 مراكز

يبحث العديد من المواطنين عن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنوفية، نظرا لإصابة البعض بنزلات البرد والتي تزداد حدتها مع انخفاض درجات الحرارة، تزامنا مع حالة الطقس غير المستقر.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنوفية

وقال الدكتور محمد العسكري، مدير الطب الوقائي في مديرية الصحة بالمنوفية، إنه يوجد 5 أماكن لتلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنوفية موزعة على 5 مراكز، مشيرا إلى أن اللقاح متوفر في جميع الأوقات ويمكن الحصول عليه بسهولة.

لقاح الإنفلونزا في المنوفية

وتشمل أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنوفية ما يلي:

مكتب الصحة في مدينة شبين الكوم

مكتب الصحة في مدينة السادات

مكتب الصحة في مدينة منوف

مكتب الصحة في مدينة أشمون

مكتب الصحة في مدينة الباجور

الفئات المستفيدة من لقاح الإنفلونزا

وأضاف «العسكري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأماكن تخدم المدن والقرى على مدار فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر المستفيدين من اللقاح هم المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، وكذلك المتوجهين لأداء فريضة العمرة قبل السفر.