أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا بالمحافظات.. 50 جنيها تحميك من أدوار البرد

أعلنت مديريات الصحة، أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في مختلف المحافظات، إذ كشفت وزارة الصحة إنّ تلقي لقاح الإنفلونزا يعزز المناعة، ويساعد في الوقاية من الإصابة بأدوار ونزلات البرد، موضحةً توفير تطعيم الإنفلونزا في مختلف فروع المصل واللقاح، ومكاتب الصحة، والعديد من الصيدليات، حيث يسهم المصل في تنشيط الجهاز المناعي ويحفزه لإنتاج أجسام مضادة ضد فيروس الإنفلونزا، وبالتالي يقلل الإصابة به.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية خريطة أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في المحافظات، فضلًا عن سعر مصل الإنفلونزا 2024، وخطوات حجز موعد لقاح الإنفلونزا الموسمية، ورقم المصل واللقاح الخط الساخن.

سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في مصر

ويبلغ سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية وزارة الصحة في مصر بمكاتب الصحة 50 جنيهًا فقط، فيما يختلف سعر مصل الإنفلونزا 2024 في المصل واللقاح، إذ تتوافر 3 أنواع مختلفة حيث تبلغ أسعارها 190 جنيهًا، والثاني 256 جنيهًا، والأخير 267 جنيهًا.

المصل واللقاح الخط الساخن

وفيما يخص رقم المصل واللقاح الخط الساخن للاستفسار عن العناوين والمواعيد ومختلف اللقاحات عبر الرقم «105»، بينما تأتي أماكن المصل واللقاح بالمحافظات كالآتي:

هل مصل الإنفلونزا متوفر بالصيدليات؟

وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة والسكان، فإنّ مصل الإنفلونزا متوفر بالصيدليات ولكن بأسعار مختلفة تصل إلى 350 جنيهًا، إذ إنّ أسعارها مخفضة في مكاتب الصحة، وفي المصل واللقاح فاكسيرا.

حجز موعد لقاح الإنفلونزا الموسمية

ولا تتيح مكاتب الصحة حجز موعد لقاح الإنفلونزا الموسمية في مصر، إذ يتوجه المواطن الراغب في الحصول على اللقاح إلى أقرب مكتب له ويحصل عليه فورًا.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في السويس

وتضمنت أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا 2024 في السويس، مكاتب صحة السويس، والسادات، والمثلث، وصحة عرب المعمل، والصفا.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الفيوم

مكتب صحة الحادقة خلف قسم أول الفيوم

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسماعيلية

تتضمن الإدارة الصحية بالإسماعيلية، والمراكز الطبية بالتل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير، وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية

تشمل مكاتب صحة سموحة، والمندرة، والجمرك، والعامرية، والعجمي البحرية.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية

مكاتب صحة رابع بنها، وحجازي، وكفر شكر، والعبور، والخانكة، وبهتيم ثان، وشبين القناطر، وطوخ، والقناطر الخيرية أول، وقليوب.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في البحر الأحمر

مكاتب صحة رأس غارب، والغردقة، والقصير، ومرسى علم، والوحدة الصحية بسفاجا، وشلاتين.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في سوهاج

مراكز طب الأسرة بسوهاج، والبلينا، وطما، وجهينة، وأخميم، والمراغة، وساقلته، والعسيرات، ودار السلام، والمنشأة.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الدقهلية

مكاتب صحة ميت غمر، والسنبلاوين، ودكرنس، والجمالية، وبلقاس.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في المنيا

مكاتب الصحة، والمستشفيات الحكومية.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الشرقية

تتواجد في مركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة، ومكاتب صحة بلبيس، وأبو حماد، والعاشر من رمضان، والمجاورة 44، والقنايات، وفاقوس، والحسينية، وكفر صقر، وأبو كبير، ومنيا القمح، وديرب نجم.