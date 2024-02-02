جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن تنفيذ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، مواعيد جدول تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان المقبل، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا، وحتى الخامسة مساء، ولمدة 60 دقيقة فقط في كل منطقة.

مدة تخفيف أحمال الكهرباء خلال 30 يوما في شهر رمضان

أشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» ستقوم بتنفيذ مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء طوال أيام شهر رمضان، الذي وفق الحسابات الفلكية سيكون أول أيامه الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، حتى الثلاثاء 9 أبريل.

رقم طوارئ الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».