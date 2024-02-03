100 مليون جنيه إيرادات السينما المصرية في يناير 2024.. الحريفة بالمركز الأول

تشهد السينما المصرية حالة كبيرة من الانتعاش مع بداية عام 2024، إذ طُرح 12 فيلما خلال الشهر الأول من العام والتي حققت حالة واسعة من الرواج على الساحة السينمائية، وكان من بينها عودة لنجوم كبار مرة أخرى على الشاشة الكبيرة ومنها تجارب سينمائية شابة حققت نجاحا كبيرا.

ووصلت إيرادات الأفلام المصرية على مدار شهر يناير لـ100 مليون جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرقة صناعة السينما.

وحققت الأفلام في أسبوعها الأول في العام 2024 إيرادات بلغت 27 مليونا و338 ألف جنيه، بينما تراجعت في الأسبوع الثاني لتسجل 19 مليونا و433 ألف جنيه، ومع الأسبوع الثالث ارتفعت الإيرادات لتبلغ 20 مليونا و682 ألف جنيه، ووصلت الإيرادات إلى أعلى معدلاتها في الأسبوع الرابع من العام محققة 33 مليونا و631 ألف جنيه.

«الحريفة» يتصدر إيرادات العام الجديد بـ37 مليون جنيه

ويعتبر فيلم الحريفة هو صاحب نصيب الأسد من إيرادات 2024 حتى الآن، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 37 مليون جنيه من إجمالي 100 مليون جنيه حققتهم الأفلام الـ 12 مجتمعة، متفوقا على فيلم الإسكندراني الذي حقق في نفس المدة 22 مليون جنيه.