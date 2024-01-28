نصف مليون جنيه إيرادات فيلم الإسكندراني بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم الإسكندراني، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ500 ألف و944 جنيه، وجاء بالمركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث سبقه في الترتيب أفلام الحريفة بـ2 مليون جنيه، رحلة 404 بـ مليون جنيه، أبو نسب بـ531 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

جاء حصيلة إيرادات فيلم الإسكندراني على مدار نحو 25 يوم عرض بالسينما، نحو 21 مليون جنيه، وحقق فيلم الحريفة ما يقرب من 32 مليون جنيه خلال نفس مدة العرض بالسينما، حيث يقوده مجموعة من الشباب الجدد.

قصة الإسكندراني

يجسد أحمد العوضي شخصية بكر، الشاب الإسكندراني الذي يواجه كثير من المشكلات مع والده، ويضطر للسفر للخارج تاركا حبيبته، ولكن لسبب ما يقرر العودة، ويتفاجأ بتغيرات كثيرة حدثت وعليه المواجهة.

أبطال الفيلم

فيلم الإسكندراني أول بطولة منفردة في السينما للفنان أحمد العوضي، ويشاركه البطولة حسين فهمي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.