«الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق في يوم؟

يواصل فيلم «الحريفة» تصدره إيرادات شباك التذاكر في دور العرض المصرية، بعد 31 ليلة عرض في السينمات، محتلا المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة بموسم أفلام رأس السنة.

إيرادات فيلم الحريفة

وقال مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليونًا و560 ألفًا و651 جنيهًا، بينما احتل المركز الثاني فيلم «رحلة 404» للفنانة منى زكي، محققًا 693 ألفًا و674 جنيهًا.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية ماجد، والذي تتغير حياته وينتقل لمرحلة جديدة من الحياة والدراسة بمدرسة دولية إلي أخري حكومية، ويدخل فى فرقة كرة قدم مختلفة عما تعود عليه وينضم لمركز الشباب الخاص بهم لتبدأ رحلتهم بعالم كرة القدم.

الفيلم من بطولة نور النبوي، خالد الذهبي، كزبرة، أحمد غزي، وعدد آخر من الفنانين من اخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.