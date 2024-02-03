النائبة رغدة نجاتي: إطلاق صندوق رعاية المبتكرين للنهوض بالصناعة الوطنية

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن هناك أهمية للاستفادة من البحث العلمي والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتطوير عمليات الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

استهداف طلاب السنوات الأخيرة بالتعليم

وأشارت «نجاتي»، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، إلى إطلاق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مؤكدة أنه فرصة قوية للتوسع في إيجاد مقترحات من شأنها النهوض بالصناعة الوطنية.

وأوضحت أنه يجري استهداف طلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية، للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي، يمثل أهمية كبيرة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة المصرية.

ولفتت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، خطوة هامة في تشجيع الابتكار ورعاية الأفكار التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات وفي جميع القطاعات المختلفة.

تقديم دعم مالي للطلاب

وأكدت تقديم دعم مالي للطلاب ضمن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي كبير في تشجيع الكثيرين من أجل تقديم كل ما لديهم من مقترحات وأفكار تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي الذي يحتاج لأفكار أكثر تطورا تتماشى مع المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

ودعت إلى أهمية الترويج لهذا البرنامج بكافة الجامعات المصرية، ليتمكن أكبر عدد ممكن من الاستفادة منه، مطالبة بضرورة رفع وعي الطلاب بهذا النوع من البرامج التي سيكون لها تأثير كبير في دعم الاقتصاد الوطني.