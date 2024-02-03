قبل الإعلان الرسمي.. معلومات عن البديل المحتمل لفيتوريا مع منتخب مصر

3 أعوام غاب خلالها البرتغالي كارلوس كيروش عن اعتلاء عرش قيادة منتخب مصر فنيا، لكنه لم يغب عن مقترحات الجماهير، ضمن القوائم التي يضعونها من أجل إنقاذ مصير الفراعنة قاريًا وعالميا.. فمن هو ولماذا تتمسك الجماهير بعودته مجددًا؟

معلومات عن بديل فيتوريا المحتمل لتدريب منتخب مصر

كارلوس كيروش كان قائد سفينة الفراعنة التي أبحرت إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، بعد غياب 10 سنوات، وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على اللقب، بعدما وصل إلى المباراة النهائية قبل السقوط على يد السنغال، ويحسب له أيضًا تحسين الأداء الدفاعي للمنتخب.

المدرب البرتغالي صاحب الـ70 عامًا، نجح في الوصول مع مصر إلى نصف نهائي كأس العرب 2021، كما اكتشف العديد من المواهب الجديدة مع المنتخب، بعدما استدعى محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح والعديد من الأسماء التي شاركت معه للمرة الأولى بقميص المنتخب.

معلومات عن كارلوس كيروش

الميلاد: 1 مارس 1953 (70 عامًا)

الجنسية: برتغالي.

ناديه الحالي: بدون ناد بعد تدريب منتخب قطر.

أندية ومنتخبات دربها:

سبورتينج لشبونة.

نيويورك - نيوجيرسي مترو ستارز.

ناجويا جرامبوس ايت.

سبورتينج لشبونة.

ريال مدريد.

مانشستر يونايتد «مساعد مدرب».

منتخب البرتغال.

ريال مدريد «مساعد مدرب».

منتخب إيران.

منتخب كولومبيا.

منتخب مصر.

منتخب قطر.

أبرز إنجازات كارلوس كيروش

حصل كارلوس كيروش على لقب كأس البرتغال، عام 1995، مع سبورتنج لشبونة، كما حصد أيضًا كأس السوبر البرتغالي، عام 1995، مع الفريق ذاته، ورفع كأس السوبر الإسباني، عام 2003، مع ريال مدريد.

كما تأهل المدرب البرتغالي إلى كأس العالم مع 4 منتخبات مختلفة، هم: «جنوب إفريقيا 2002، البرتغال 2010، إيران 2014 ومصر 2018».

كارلوس كيروش عاد ليتردد اسمه من جديد للعودة لتدريب منتخب مصر، إذ أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات سابقة، أن البرتغالي الأقرب لتولي المسؤولية حال رحيل مواطنه روي فيتوريا المدرب الحالي، الذي أخفق في تخطي مرحلة دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، كما فشل في تحقيق أي انتصار مع الفراعنة طوال البطولة، لكن يبقى الشرط الجزائي العائق الأول في عملية الاستغناء عنه.

ورغم ذلك لا يزال كيروش هو البديل الأقرب ليفتوريا، رغم وجود العديد من الأسماء الأخرى، أبرزهم، روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي.