بشرى لموظفي القطاع الخاص.. زيادة جديدة في الرواتب تصل إلى 200 جنيه

زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بشرى لموظفي القطاع الخاص في كل المؤسسات والمنشآت الخاصة بشأن علاوات شهر يناير الحالي، مؤكدا أن هذه العلاوة تصل لـ200 جنيه، وبذلك قد ترتفع زيادات مرتبات شهر يناير لموظفي القطاع الخاص إلى 700 جنيه بعد إضافة الحد الأدنى الذي ينتظر تطبيقه بقيمة 500 جنيه، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن».

زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص

وفي سياق متصل، شرح الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل هذه الزيادة لموظفي القطاع الخاص بشأن مرتبات وعلاوات شهر يناير الحالي.

وقال أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن المجلس القومي للأجور نص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه «بزيادة 100%»، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من شهر يناير 2024 المقبل، مؤكدا أن العلاوة الدورية تختلف عن الحد الأدنى للأجور، لأن الحد الأدنى للأجور هو أقل راتب للعامل، وهنا الزيادة ستتحدد على حسب الدرجة المالية ولن تكون واحدة، بل زيادتين.

الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

وأوضح الزيني في تصريحات لـ«الوطن» أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3 آلاف جنيه في يوليو 2023، ثم ارتفع لـ3 آلاف و500 بداية من يناير 2024 قائلا إن الزيادة لموظفي القطاع الخاص في العام الجديد تتمثل في تحديد الحد الأدنى للأجور بـ3 آلاف و500 جنيه فضلا عن العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تصل لـ200 جنيه.

الفئات التي تنطبق عليها زيادة المرتبات للقطاع الخاص

وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه يستفيد من هذه الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص، فالذين كانوا يتقاضون 3 آلاف جنيه «الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص 2023»، سوف يتقاضون 3 آلاف و500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.

رفع العلاوة الدورية السنوية

وتابع الزيني: «كما زاد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 100% للشرائح ذات الأجر المنخفض، وهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، كما سيتم رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% لأجر الاشتراك التأميني، وستدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ في بداية شهر يناير 2024 دون استثناءات».

قانون العمل

وأشار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إلى أنه ووفقاً لنص البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فأن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور يشمل «العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

عقوبة المنشاة الممتنعة عن زيادة المرتبات

واختتم الزيني حديثه بأنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، ولا توجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا «القرار»، ويَمتنع عن مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

عدد موظفي القطاع الخاص في مصر

ويستفيد من قرارات الحد الأدنى للأجور نحو 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص، حسبما صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، خلال تصريحاته لـ«الوطن».