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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
11:59 ص | السبت 03 فبراير 2024
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية 

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية الأربعاء المقبل، موضحا استمرار أعمال تصحيح الامتحانات، وفور الانتهاء منها سيتم عرض النتيجة على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعتمادها. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تخصيص رابط على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية للإعلان عن النتيجة، وكذلك سيتم الإعلان عنها في المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وبلغ إجمالي الطلاب بالشرقية الذين أدوا الامتحانات 141502 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 795 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة. 

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بقلم نظيمة البحرواي