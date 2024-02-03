يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر للفصل الدراسي الأول، حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات منذ السبت الماضي بمقر الكنترول في مدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر سيكون خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح رصد الدرجات، واعتماد النتيجة من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأكد «منير»، أن التأخير في إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للفصل الدراسي الأول يكون في صالح الطلاب لمراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب.

كما وجه بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل جزئيات الأسئلة ورصد الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.