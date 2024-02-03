حب فوق السبعين.. 4 مبدعين تزوجوا في سن متأخرة

احتفل المخرج عمر عبد العزيز، أمس، بحفل زفافه بحضور عدد كبير من الفنانين ليثبت للجميع بأن الحب لا يعرف سنا، فعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 70 عاما، إلا أنه قد قرر البداية في حياة زوجية مليئة بالحب والونس.

حلمي بكر

وقد أثبتت العديد من القصص بأن الحب مجرد رقم، وظهر عندما أعاد الموسيقار حلمي بكر زوجته إلى عصمته، والاحتفال بزفافه مجددا بعدما أتم عامه الـ85.

سعيد طرابيك

وسبقهم أيضا الفنان سعيد طرابيك الذي كان قد احتفل بحفل زفافه بعدما أتم عامه الـ74، وتزوج من سارة طارق وأقاما الثنائي حفل زفاف حضره عدد من المقربين والأصدقاء.

حسين فهمي

دخل الفنان حسين فهمي القفص الذهبي، وهو يبلغ من العمر الـ73 عاما حين تزوج رنا القصيبي، وذلك عام 2013 واستمر زواجهما حتى عام 2016، ولكنهما انفصلا بعد ذلك.