المخرج عمر عبد العزيز يحتفل بعقد قرانه بحضور عدد من نجوم الفن

احتفل المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، اليوم، بزواجه من السيدة أماني صفوان في حضور عدد من الاًصدقاء من الوسط الفني، على رأسهم ابن شقيقه الفنان كريم عبد العزيز.

كما حضرت الفنانة ميرفت أمين وعماد رشاد، والمنتج محمد العدل وإلهام شاهين وبوسي شلبي وخالد عبد الجليل، مساعد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وشهد على عقد الزواج شقيقه المُنتج محمد عبد العزيز والد الفنان كريم عبد العزيز، وتم الزواج في أجواء عائلية في أحد المطاعم الخاصة بالقاهرة.

المخرج عمر عبد العزيز قدم أعمالا كثيرة في التلفزيون والسينما من بينها، «محامي تحت التمرين والشقة من حق الزوجة ويا رب ولد والرجل الذي عطس وفرحان ملازم آدم».