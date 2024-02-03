انفجار قنبلة قرب وزارة العمل اليونانية (صور)

أسفر حادث انفجار قنبلة، قرب وزارة العمل اليونانية وسط أثينا عاصمة البلاد، عن أضرار مادية، فيما تبنت الحادث منظمة أناركية تحمل اسم «الدفاع عن النفس الثورية»، وفق لما ذكره التلفزيون العام.

ونفذت منظمات فوضوية ويسارية سرية، في وقت سابق، هجمات مماثلة في العقود الأخيرة، وفق لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأوضح التلفزيون العام، وصول رسالة إلى صحيفة «إفيميريدا تون سينداكتون» اليونانية، تفيد بأن القنبلة ستنفجر خلال 40 دقيقة، وأشار التليفزيون، إلى وضع حقيبة فيها عبوة ناسفة على السياج أمام بنك الإدارة مقابل وزارة العمل باليونان، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وسائل إعلام يونانية، أشارت في وقت سابق، إلى اتصالين هاتفيين تحذيريين وصلا إلى إحدى الصحف اليونانية، قبل ووقع الانفجار.

من جانبه، أجرى جهاز مكافحة الإرهاب، تحقيقات في انفجار قنبلة خارج أحد البنوك عند تقاطع شارعي ستاديو وبيسمازوجلو، مقابل وزارة العمل.