«الأرصاد»: تحسن تدريجي في حالة الطقس بدءا من اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية من المتوقع أن تتحسن اليوم بشكل طفيف وتدريجي، حيث شهدنا فترة من عدم الاستقرار، وانخفاضًا ملحوظًا في الحرارة الأيام الماضية، وكانت الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، هذا بجانب نشاط الرياح.

قيم درجات الحرارة ترتفع اليوم بمعدل من درجة لدرجتين

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن قيم درجات الحرارة ترتفع اليوم بمعدل من درجة لدرجتين، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، وهذا الارتفاع سيكون فترة النهار وفترات الليل، بالإضافة لهدوء سرعات الرياح بمعظم محافظات الجمهورية، ما يشعرنا باستقرار الأحوال الجوية، هذا بجانب زيادة فترات سطوع آشعة الشمس في أغلب الأنحاء.

تحسن درجات الحرارة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه مع التقدم بأيام الأسبوع نشهد ارتفاعات بدرجات الحرارة، فدرجات الحرارة تتحسن على مدار هذا الأسبوع، ومن المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية و21 درجة مئوية فترة النهار، وسنشهد أجواء دافئة بشكل كبير فترات النهار، وتقل كميات الأمطار.

الشبورة المائية تعود مرة أخرى للظهور

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية تعود مرة أخرى للظهور، حيث تتكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع الاستقرار بالأحوال الجوية طوال هذا الأسبوع، ولكن فترات الليل تشهد طقسا قارس البرودة.