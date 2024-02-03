قراءة في كتاب سمات الشخصية وعلاقتها باتخاذ القرار وحل المشكلات (فيديو)

قالت الدكتورة أميرة الشيشيني، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة ومؤلفة كتابة «سمات الشخصية وعلاقتها باتخاذ القرار وحل المشكلات»، الذي يُعرض في معرض الكتاب هذا العام، إنها مهتمة بمجال ذوي الهمم منذ أن كانت في سن صغيرة، لأنها أحد ذوي الهمم.

سبب اختيار المكفوفين كمجال للدراسة

وأضافت «الشيشيني»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، «أنا مهتمة بمجال ذوي الإعاقة البصرية، واخترت المكفوفين لأني من الإعاقة المتوسطة للإعاقة البصرية كما أنهم ليس لديهم قدرة على الإبصار، هم طبيعيون مثل كل البشر، ولكن لديهم سمات شخصية مختلفة عن أقرانهم في نفس السن».

الانطواء والانسحاب مقابل الانفتاح على العالم

وتابعت مؤلفة كتابة «سمات الشخصية وعلاقتها باتخاذ القرار وحل المشكلات»، قائلة «كثير منهم لديهم سمات شخصية مختلفة عن الطبيعي مثل الانسحاب أو الانطواء أو خوف من التعامل مع المجتمع، وفي كتابي حاولت الربط بين سمات شخصيته، وهل هو لديه قدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات أم لا؟ وهل المكفوف الذي لديه حجاب بينه والعالم الخارجي عندما يتم يتعرض لموقف سيتخذ القرار الصحيح من بين البدئل الكثيرة المتاحة إليه؟! وهذا ما نقسيه في السمات الشخصية، حيث نقيس الانطواء والانسحاب مقابل الانفتاح على العالم، ونقيس العُصاب مقابل الاتزان الانفعالي».