«الزراعة»: تحصين أكثر من 6.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، إنّ الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، اختتمت أعمالها بجميع محافظات الجمهورية.

تحصين 3.5 مليون رأس ماشية

وأوضح أنّه جرى تحصين نحو 3 ملايين و585 ألفا و631 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة في 19 نوفمبر الماضي وحتى نهايتها في 15 يناير الجاري.

ولفت إلى تحصين نحو 3 ملايين و183 ألفا و795 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأضاف صابر، أنّ الحملات القومية مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة طوال العام، إضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القوافل البيطرية المجانية مع معاهد مركز البحوث الزراعية المعنية، لعلاج مواشي صغار المربين في قرى ونجوع مصر.