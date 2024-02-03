أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه سيتم إعلان موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية بعد ظهور النتيجة بـ48 ساعة، ومن المتوقع اعتمادها بداية من الأربعاء المقبل 7 فبراير الجاري، وعرضها على الموقع الإلكتروني الرسمي، ثم المدارس، ويبدأ بعدها مرحلة التظلمات التي تستمر لمدة أسبوعين بداية من 11 فبراير.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية سيكون بدءا من 11 فبراير الجاري، حيث يستطيع الطالب خلال فترة التظلمات التقدم بالتظلم ودفع الرسوم ومراجعة درجاته لمواد الفصل الدراسي الأول.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبيةو

وأشارت إلى أنه مع انطلاق موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، فإنه يمكن عمل التظلم للطالب من خلال الخطوات التالية:

- التوجه الطالب إلى الإدارة التعليمية التابع لها

- سداد قيمة تظلمات المواد التي يرغب في مراجعتها

- تحديد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم

- تحديد موعد مراجعة التظلم في الكنترول الرئيسي بمدرسة 25 يناير ببنها

- في حالة ظهور أي تعديلات في درجات الطالب يجري إضافتها لمجموع الطالب، واسترداد قيمة التظلم.