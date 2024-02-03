«الرعاية الصحية» تستعرض نتائج مشاركتها بمعرض ومؤتمر «آراب هيلث 2024»

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نتائج مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2024»، خلال الفترة 29 يناير - 1 فبراير 2024، التي جاء أبرزها بمشاركة الهيئة بجناح يمثل القطاع الحكومي لأول مرة، واستعراض إمكانات الدولة، وفرص الاستثمار في محافظات التأمين الصحي الشامل.

التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة

وأبرز انفوجراف استعراض الهيئة للتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، واستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لإجراء جولات افتراضية لدعم السياحة العلاجية لرواد جناح الهيئة، فضلًا عن إطلاق خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وعرض الحالات الصحية على خبراء مصريين باستخدام تقنية الهولوجرام، داخل الجناح الخاص بالهيئة والمشارك بالمعرض.

وأشار الانفوجراف إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كضيف الشرف رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين لمجموعة IQVIA العالمية، وترأسه طاولة مستديرة لبحث التعاون مع رواد الأعمال في مجالات الرعاية الصحية من الجانبين الفرنسي والياباني.

بروتوكولات التعاون كانت من أبرز نتائج الزيارة

ولفت الانفوجراف، إلى زيارات رئيس هيئة الرعاية الصحية، على هامش فعاليات المؤتمر، للاطلاع على التطورات والتحولات الرقمية الذكية، وأحدث الابتكارات والتقنيات، خاصةً في مجالات الطوارئ والجراحات متعددة التخصصات.

وأشار إلى أن بروتوكولات التعاون كانت من أبرز نتائج الزيارة، وشملت توقيع الهيئة بروتوكول تعاون بين الهيئة ومجموعة من الشركات العالمية في القطاع الصحي.