تحرير 54 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على المخابز والمحلات بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 54 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركز المحمودية عن ضبط 3 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليها وغلقها لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

ضبط مخالفات في المخابز

كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المخابز لتصرفها في 114 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و12 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات.

وفي حملة مماثلة بمركز الدلنجات، تم ضبط 4 محلات قامت ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط محلين لحيازتهما سكر ناقص الوزن بمقدار 2 كيلوجرام، كما تم ضبط 700 لتر سولار بدون ترخيص.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاي البارود من ضبط 8 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز.