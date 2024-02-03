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الكشف على أكثر من 2300 مريض في قافلة طبية مجانية بالعاشر 

كتب:

نظيمة البحرواي
01:45 م | السبت 03 فبراير 2024
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحي الـ10 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

الكشف الطبي المجاني على 2305 مرضى

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2305 مرضى من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، لافتة إلى القافلة اشتملت على عدد 15 عيادة، بها 13 تخصصا طبيا وهي الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان.

تخصيص عيادتين للباطنة والأطفال

وأشارت المديرية إلى أنه تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي الحي، والمناطق المحيطة به، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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