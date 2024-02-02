«القاهرة الإخبارية»: أقدام القوات الأمريكية تنزلق أكثر في منطقة الشرق الأوسط

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الانتقام الأمريكي قادم.. عملية عسكرية مرتقبة لواشنطن داخل العراق وسوريا».

أقدام القوات الأمريكية تنزلق أكثر في منطقة الشرق الأوسط

وأشار التقرير إلى أنه بمرور الوقت تنزلق أقدام القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أكثر وأكثر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد الإعلان عن نية واشنطن بالقيام بثاني عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل العراق وسوريا، عقب عملياتها العسكرية الأولى ضد الحوثيين في اليمن الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن العملية العسكرية الأمريكية المزمع القيام جاءت كرد فعل على مقتل الجنود الأمريكيين في قاعدة «البرج 22» بالحدود السورية الأردنية، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي «أوستن» إن الرد سيكون متعدد المستويات ومتكررا على مدار عدة أيام لكبح جماع الجماعات المسلحة، والتصدي لمهاجمتها للقوات الأمريكية.

أمريكا تتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف الهجمات

وأفاد التقرير بأنّ نحو 165 هجوما شنته الفصائل المسلحة على القواعد العسكرية الأمريكية على الشرق الأوسط، منذ 17 أكتوبر الماضي وتسببت في إصابة ما لا يقل عن 80 جنديا بإصابات طفيفة، وتتهم واشنطن الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف هذه الهجمات والتخطيط لتنفيذها، عن طريق تمويل الفصائل المسلحة وإمدادها بالأسلحة الخفيفة وبعيدة المدى والطائرات دون طيار كالمستخدمة في الهجوم على قاعدة «البرج 22».