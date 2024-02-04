الغائبون عن مسلسلات رمضان 2024.. أبرزهم يسرا ومحمد رمضان

يشهد السباق الرمضاني لهذا العام 2024 مشاركة عدد كبير من الفنانين بعدد من الأعمال الفنية المميزة، لكن على الصعيد الآخر يشهد غياب عدد من الفنانين الذين اعتدنا على رؤيتهم في الموسم، وعلى رأسهم يسرا ومحمد رمضان.

محمد رمضان

كان من بينهم الفنان محمد رمضان الذي يغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام منذ سنوات كثيرة ماضية، ظل فيها محافظا على تواجده في السباق، إذ حقق نجاحا كبيرًا العام الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة.

أحمد عز

ويغيب أيضا الفنان أحمد عز عن السباق الرمضاني 2024، وذلك بعدما غاب أيضا العام الماضي 2023 وكانت آخر أعمال في السباق الرمضاني عام 2022 حين قدم مسلسل الاختيار الجزء الثالث.

عادل إمام

وينضم اليهم الزعيم عادل إمام الذي كان جزء لا يتجزأ من رمضان، ولكنه يغيب هذا العام للسنة الرابعة على التوالي، منذ آخر أعماله مسلسل فلانتينو الذي قدمه عام 2020.

يسرا

وكذلك الفنانة يسرا التي حافظت على تواجدها في السباق الرمضاني كل عام، ولكنها تغيب هذا العام عن رمضان بعدما قدمت العام الماضي مسلسل أحلام سعيدة، بجانب عدد من الفنانين منهم شيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم.

ياسمين عبد العزيز

وكذلك الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تغيب هي الأخرى عن السباق الرمضاني لهذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي بمسلسل ضرب نار الذي شاركت فيه الفنان أحمد العوضي.

يوسف الشريف

وينضم اليهم الفنان يوسف الشريف الذي يغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام للسنة الثانية على التوالى منذ أخر أعماله مسلسل كوفيد 25 الذي تم تقديمه عام 2021.

منى زكي

وكذلك الفنانة مني زكي التي تغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي من خلال مسلسل تحت الوصاية.