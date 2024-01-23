محطة حاويات جديدة بميناء دمياط.. توفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل

تنفذ وزارة النقل، حاليا محطة حاويات جديدة بميناء دمياط، التي من المقرر أن توفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2038، بحسب دراسة صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أكد أن كونسورتيوم من المؤسسات الدولية قدم حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار أمريكي، لدعم تطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات جديدة بميناء دمياط في مصر.

أيادٍ مصرية خالصة

وفق وزارة النقل، فإن أعمال تنفيذ المحطة تقدمت، وتتم حاليا وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتتم بأيادٍ مصرية خالصة، مؤكدة أن المحطة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، خاصة أن حزمة التمويل تشمل 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وضمن حظمة التمويل، 120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الفرنسية «بروباركو»، و60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية.

زيادة سعة الحاويات

سيساعد هذا التمويل على زيادة سعة الحاويات في الميناء ثلاثة أضعاف ويحسن قدرته التنافسية وسيقوم تحالف «دمياط لمحطات الحاويات» بتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به بما يتماشى مع ارشادات المقرضين بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية، ومن شأن هذا التوسع أن يزيد من المكانة التنافسية لميناء دمياط كمركز استراتيجي.