استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان.. توفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الحكومة استعداداتها لحلول شهر رمضان، إذ يستقبله المواطنون بإقبال كثيف على شراء السلع الغذائية، لذلك تتخذ الحكومة إجراءاتها مبكرًا، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ المختلفة.

جهود وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، منافذ للمجمعات الاستهلاكية، بمحافظات الوجه القبلي، لطرح اللحوم وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتطرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وتعمل منافذ المجمعات الاستهلاكية على توفير كل السلع الغذائية للمواطنين، بشكل مستمر وبأسعار أقل من المنافذ الأخرى.

وأكدت وزارة التموين أن الدولة توفر لـ63 مليون مواطن مستفيد من الدعم كل الاحتياجات المطلوبة من السلع الغذائية، خاصة «الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، وغيرها من السلع الأساسية»، التي يجري صرفها عبر البطاقات التموينية، وأن المواطن يستطيع اختيار السلع التي سيصرفها بين 30 صنفًا داخل قائمة السلع التموينية.

انطلاق معارض أهلا رمضان فبراير الجاري

وتستعد وزارة التموين لإطلاق معرض «أهلًا رمضان» بمختلف محافظات الجمهورية، بدءًا من 15 فبراير المقبل ولمدة شهر، وسيتم طرح اللحوم الطازجة والسلع الغذائية المخفضة للمواطنين، لمواجهة ارتفاع الأسعار وللتخفيف عن كاهل المواطنين، وسيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة بالإضافة لـ3 معارض فرعية أخرى، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة طرح كافة المنتجات الغذائية ومنتجات «ياميش رمضان»، مع استعداد الوزارة لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية، عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، اعتبارًا من 7 يناير 2024 ولمدة شهر، للاستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال «1513» منفذ، 6 معارض رئيسية، 37 معرض فرعي بمختلف محافظات الجمهورية، كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات.