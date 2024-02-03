منها «حب من طرف واحد».. قصص عاطفية عاشتها كوكب الشرق

تمتلئ حياة كوكب الشرق بالكثير من الأسرار، فكانت أم كلثوم حريصة على إخفاء جوانب حياتها الشخصية، فطالما تغنت «الست» بقصص الحب والعشق، التي لم تعشها، فقد مرت بقصص حب من طرف واحد، وأخرى من طرفين، وفي أغلب الأوقات لم تبادل كوكب الشرق من عشقوها الحب، وفيما يلي نستعرض قصص أم كلثوم العاطفية، بحسب تصريحات صحفية لأصدقائها داخل الوسط الفني وخارجه.

زواج صوري لـ أم كلثوم

كان أول رجل في حياة «سومة»، أحد أصدقاء والد أم كلثوم، وهو الشيخ عبدالرحيم، ولم يكن زواجهما حقيقيا، بل صوريا والسبب هو السماح لأم كلثوم بالسفر إلى العراق لإحياء أربع حفلات هناك، وكان وقتها السفرممنوعا للفنانات غير المتزوجات، فكان الحل هو أن تتزوج صديق والدها حتى تتمكن من السفر، واستمر هذا الزواج 3 أسابيع فقط، وهي المدة التي قضتها كوكب الشرق خارج مصر.

حب أحمد رامي لـ أم كلثوم

وقع الشاعر أحمد رامي في غرامها، وكتب لها العديد القصائد والأشعار للتغزل فيها، حيث عشقها رامي من أول لقاء بينهما، لكن كان حبا من طرف واحد، فلم يتمكن من الزواج منها، وفي النهاية تزوج من إحدى قريباته، وعلقت أم كلثوم عن علاقتها بالشاعر وقالت في تصريحات تليفزيونية سابقة: «أعلم أن رامي يعشقني، وكتب لي من القصائد ما لم يكتبه أي شاعر في حبيبته، لكني إذا تزوجته فستنطفئ نيران الشعر في أعماقه».

القصبجي وأم كلثوم

ثم ننتقل إلى أشهر الثنائيات الفنية في مصر والوطن العربي، الذي جمع بين الملحن محمد القصبجي، الذي عشق كوكب الشرق، لكنه ظل محتفظا بهذا الحب في قلبه حتى لا يفترق عنها، رغم رفض أم كلثوم لبعض ألحانه لأنها كانت تعبر عن عشقه الشديد لـ«سومة».

قصة حب أم كلثوم وطبيب الأسنان أحمد صبري

وكان أول رجل جعل قلب كوكب الشرق يخفق له، هو الملحن وطبيب الأسنان أحمد صبري النجريدي، الذي لحن لها بعض أغانيها مثل «خايف يكون حبك»، و«الفل والياسمين والورد»، التي كانت من كلمات الشاعر أحمد رامي، وتقدم للزواج منها، لكن والد أم كلثوم رفض هذا الزواج، ما جعل صبري يشعر بالإحراج والإهانة، وقرر أن يبتعد عنها.

زواج أم كلثوم من الملحن محمود الشريف

ثم يأتي الدور على الملحن محمود الشريف، التي دخل في علاقة حب مع «سومة» في منتصف الأربعينيات، وأدت في النهاية إلى زواج دام لمدة سنتين، إلا أن الخطوبة كانت لمدة أسبوع واحد فقط بسبب هجوم البعض عليهما، وأوضح ذلك محمود الشريف في حوار صحفى سابق.

الدكتور حسن الحفناوي

وكان الرجل الأخير في حياة «الست» هو الدكتور حسن الحفناوي، وكان الطبيب الخاص لها، وظلت متزوجة منه حتى رحلت عن عالما في 3 فبراير 1975، بجنازة مهيبة.