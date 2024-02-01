منى زكي تجسد شخصية أم كلثوم في عمل سينمائي جديد

تعيش الفنانة منى زكي، حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، إذ يعرض لها في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، فيلم «رحلة 404»، ويحقق نجاحات كبيرة.

منى زكي تجسد أم كلثوم

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن مني زكي بدأت تصوير عمل سينمائي مؤخرا، تجسد به شخصية أم كلثوم، من إخراج مروان حامد.

تفاصيل فيلم رحلة 404

وتحصد منى زكي إيرادات مرتفعة، بفيلمها الجديد «رحلة 404»، الذي تدور أحداثه حول قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط غادة في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل، أبرزهم منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاويـ حسن العدل، عارفة عبد الرسول، نورا شعيشع، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.