صابرين تتحدث عن تقديم منى زكي لشخصية أم كلثوم: أتمنى نجاحها

قالت الفنانة صابرين، إنها استمعت بتجربتها في تقديم مسلسل «أم كلثوم»، الذي جعلها تشعر بالفخر والسعادة لتقديم عمل لن يتكرر عن كوكب الشرق، :«حسيت إني فعلا أم كلثوم من كثرة الأوسمة والتكريمات اللي أخدتها عن المسلسل».

صابرين تتحدث عن تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم

وعن بدء الفنانة مني زكي تصوير فيلم جديد عن أم كلثوم، أوضحت صابرين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تعلم حقيقة الأمر وعما إذا تم البدء فى تصويره بالفعل أم أن الفكرة قيد التنفيذ، ولكنها تتمنى التوفيق للجميع وستنتظر مشاهدته.

صابرين: قدمت السيرة الذاتية كلها لأم كلثوم

وأضافت صابرين، أنها قدمت السيرة الذاتية كاملة لكوكب الشرق، متسائلة عن الجوانب التي لم تتناولها فى المسلسل، وسيقدمها الفيلم: «لما عملت شخصية أم كلثوم شبعتني غنا ووصلت للتوب في الغنا ومؤخرا قدمتها في حفل بتقنية الهولوجرام بغحدي الدول العربية وحققت نجاحا كبيرا جدًا».