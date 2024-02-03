الهند تطلق سراح حمامة صينية بعد اتهامها بالتجسس لمدة 8 أشهر

أطلقت الشرطة الهندية سراح حمامة تجسس صينية مشتبه بها وأطلقتها في البرية بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز، وفقا لما نقلته صحيفة «الجارديان» عن وكالة أنباء «برس ترست» الهندية.

محنة الحمامة بدأت في مايو عندما تم أسرها بالقرب من ميناء في مومباي

وقالت وسائل إعلام محلية هندية إن محنة الحمامة بدأت في مايو عندما تم أسرها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها، وكانت تحمل رسالة قيل إنها تبدو وكأنها باللغة الصينية.

اشتبهت الشرطة في تورطه في التجسس واحتجزته وأرسلته لاحقًا إلى مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي للحيوانات في مومباي.

وفي النهاية اكتشفت السلطات أن الحمامة كانت من طيور السباقات في المياه المفتوحة من تايوان، وقد هربت وشقّت طريقها إلى الهند.

وبإذن من الشرطة، تم نقل الطائر إلى جمعية بومباي لمنع القسوة على الحيوانات، التي أطلق أطباؤها سراحه يوم الثلاثاء.

ليست المرة الأولى للاشتباه في الحمام

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طائر للاشتباه من الشرطة في الهند، حيث أنه خلال عام 2020، أطلقت الشرطة في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني بعد أن وجد تحقيق أن الطائر، الذي طار عبر الحدود المدججة بالسلاح بين الدول المسلحة نوويًا، لم يكن جاسوسًا.

وفي عام 2016، تم احتجاز حمامة أخرى بعد العثور عليها ومعها رسالة تهدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.