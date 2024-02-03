محذوفات الثانوية العامة 2024 في 7 مواد أساسية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى مناهج «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات والإحصاء» للطلاب المدمجين والمكفوفين في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، إضافة إلى الأجزاء الصعبة والتي تحتمل صعوبة على الطلاب وذلك أسوة بطلاب العام الماضي.

الأجزاء المحذوفة في منهج الرياضيات التطبيقية للعام الدراسي 2023/2024

- الإستاتيكا: يعفى طلاب الثانوية العامة من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.

- الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة.

الأجزاء المحذوفة في منهج الرياضيات البحتة للعام الدراسي 2023/2024

- التفاضل والتكامل: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة، تطبيقات القيم العظمى والقيم الصغرى، المساحات والحجوم.

- الجبر والهندسة الفراغية: يُراعى في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد، المحددات، الجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية. يُراعى فى الهندسة الفراغية أن تكون تمارين معادلة الكرة، معادلة المستقيم، معادلة المستوى مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية.

الأجزاء المحذوفة في منهج الإحصاء للعام الدراسي 2023/2024

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية.

- الوحدة الأولى: الارتباط والانحدار الرياضيات:-

- يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم أعطاهم البيانات مجمعة ومن ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعه.

- في مسائل معامل ارتباط الرتب السييرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوما ويطلب منهم إكمال بعض البيانات ومن ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.

- يعفى الطلاب من النشاط في ص 19 و 20 و 21.

- عند إيجاد معادلة خط الانحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فية البيانات المجمعة ويتم إعفائهم من المسائل ذات الجداول. وثالثا: الوحدة الثالثة المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية.

- في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري يتمم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة ويطلب منهم اكمال بعض البيانات وحساب المطلوب.

- في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة كثافة الاحتمال يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا.

رابعا: الوحدة الرابعة ( التوزيع الطبيعي )

- يتم إعفاء الطلاب من الكشف في جداول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.

- يتم اعفاء الطلاب من درس ( بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي ) من ص 94 وحت ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب.اخبار جوجل

الأجزاء المحذوفة في منهج الفيزياء للعام الدراسي 2023/2024

- قانونا كيرشوف، من الفصل الأول من الوحدة الأولى، من ص 13 حتی ص 18.

- دوائر التيار المتردد، الفصل الرابع من الوحدة الأولى، من ص 91 حتی ص 107.

الأجزاء المحذوفة في منهج الكيمياء لـ العام الدراسي 2023/2024

- الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية – الأسترات، من الباب الخامس، من ص 151 حتى ص 187.

الأجزاء المحذوفة في منهج الاحياء للعام الدراسي 2023/2024

- الأحماض النووية وتخليق البروتين، الفصل الثاني من الوحدة الثانية، من ص 121 حتى ص 142.

4- الجيولوجيا والعلوم البيئية، الحركات الأرضية والانجراف القاري، الباب الرابع، من ص 43 حتى ص 60.