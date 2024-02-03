فريق «راجعين ياهوى» يجتمعون للمرة الثانية في «إمبراطورية ميم»

يجتمع عدد من فريق عمل مسلسل «راجعين ياهوى» للمرة الثانية على التوالي في عمل درامي جديد يحمل اسم «إمبراطورية ميم»، وذلك بعد النجاح الساحق الذين حققوه معًا في رمضان عام 2022.

صناع مسلسل راجعين ياهوي يجتمعون في امبراطورية ميم

ويشارك الفنان خالد النبوي نجله نور النبوي للمرة الثانية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي معًا عام 2022، كما يشارك البعض من فريق العمل الذي قدم «راجعين ياهوى» في تقديم «إمبراطورية ميم» الذي يتم عرضه رمضان المُقبل منهم المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج محمد سلامة والمنتج تامر مرتضى.

راجعين ياهوى

عرض في رمضان عام 2022 مسلسل «راجعين ياهوى» الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي إلى جانب نجله نور النبوي، بالمشاركة مع مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم الفنانة وفاء عامر وسلمى أبوضيف ونور اللبنانية، كما ان هذا العمل يحمل توقيع المخرج محمد سلامة وتأليف أسامة أنور عكاشة الذي قدم معالجته من قِبل المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وانتجه تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول «بليغ» الذي يعود إلى موطنه لاستعادة نصيبه من الميراث وذلك بعد تراكم الديون عليه، لكن سرعان ما تتحول مهمته إلى المحاولة في الإصلاح ما بين أفراد عائلته.

إمبراطورية ميم

وبعد عامين من النجاح الذي حققه «راجعين ياهوى» يجتمع فريق العمل للمرة الثانية على التوالي ليستكملوا مسيرة النجاح من خلال عملًا دراميًا يُقدم في رمضان 2024 يحمل اسم «إمبراطورية ميم» حيث ان المشاركين فيه الفنان خالد النبوي الذي يجتمع بنجله نور النبوي للمرة الثانية من خلال ذلك العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ان ذلك العمل يعتبر مأخوذًا عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس ولكن مع بعض المعالجات الكتابية واللمسات الإبداعية التي أضافها المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج تامر مرتضى.

وتأتي الأحداث في إطار العائلة حيث تدور حول أب يتمرد علية أبنائه ويرغبون فى إقامة انتخابات واختيار حاكمًا للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ في النهاية انه الفائز في الانتخابات ليصبح حاكمًا للبيت والأسرة، ويُعد ذلك دليلًا على حبهم.

الأبطال المشاركون في العمل

من أبطال هذا العمل الفنانة حلا شيحة وخالد النبوي ونور النبوي ونشوى مصطفى ومجموعة من المواهب الشابة الصاعدة منهم هاجر السراج ومنى زاهر نجلة الفنان أحمد زاهر وآدم وهدان ومايان السيد وغيرهم الكثير.