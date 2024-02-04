تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4-2-2024.. «اعرف وصل كام»

استقرت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، خلال بداية التعاملات، بعد تراجعها الكبير خلال تعاملات أمس، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2343 جنيهًا، بعد انخفاضه أمس 145 جنيهًا عن أسعار أمس، حيث سجل أدنى سعر له 2150 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

الأسمنت الرمادي بـ2343 جنيها للطن.

الأسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

أسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

أسمنت حلوان 2130 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 2020 جنيها للطن.

أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 2090 جنيها للطن.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مدار الأسبوع بقيمة 54 جنيها للطن الواحد خلال أسبوع، لتُسجل انخفاض بنسبة 2.27% على مدار الأسبوع.

أسعار الحديد

كما تراجعت أسعار الحديد أيضا اليوم بقيمة 85 جنيها للطن، وبذلك سجل سعر طن الحديد الاستثماري 52 ألفا و533 جنيه للطن الواحد.