سعر طن قصب السكر 2024.. تعرف على قواعد صرف الحوافز الجديدة للمزارعين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حوافز جديدة لمزارعي القصب في محافظات الصعيد؛ مما تزيد من سعر طن قصب السكر 2024، ليصل سعر الطن في حالة توريد المزارع أكثر من 40 طنا إلى 2000 جنيه للطن الواحد وهذا لأول مرة.

الحوافز في طن قصب السكر

وبحسب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الذي يحمل رقم 22 لسنة 2024، تصل الحوافز في سعر طن قصب السكر 2024الواحد 500 جنيه.

سعر طن قصب السكر 2024

وكان محافظ قنا اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد في بيان صحفي اليوم ، صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا ، أن الزيادة في سعر توريد محصول قصب السكر 2024، من المورد لمصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية في محافظات الصعيد ومن بينها 3 مصانع بقنا.

وتابع محافظ قنا أنه جرى رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 1500 جنيه، مع صرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالي، «300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان، 400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنا للفدان وحتى 40 طنا للفدان، 500 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طنا للفدان».

قواعد صرف حوافز القصب

وأوضح «الداودي»، في بيان، أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم وذلك وفقًا لما جاء في قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 2024.