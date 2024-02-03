انقطاع المياه في مركز دير مواس لمدة 4 ساعات غدا.. خط ساخن للشكاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب غدًا الأحد، من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، عن محطة مياه دير مواس الجديدة (الجزيرة).

تطهير وصيانة محطة ديرمواس الجديدة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركز دير مواس، وذلك لقيام الشركة بعملية تطهير وصيانة محطة ديرمواس الجديدة (الجزيرة).

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».