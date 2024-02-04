متطوع لغة الإشارة في معرض الكتاب: أساعد ذوي الهمم على الاستمتاع بوقتهم

بمجرد الإعلان عن موعد بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، قرر حوالي 22 شابًا التطوع لدى المجلس القومي لشؤون الإعاقة لمساعدة مرتادي المعرض من ذوي الهمم، على الاستمتاع بأوقاتهم، من خلال التحرك بسهولة بين الأجنحة والقاعات؛ لحضور الندوات وشراء الكتب التي يحتاجونها مثلهم مثل الآخرين.

كان بين هؤلاء متطوع لغة الإشارة كريم عمرو الذي جاء من الزقازيق خصيصًا ليقدم خدمته التطوعية لأصحاب الإعاقات السمعية.

توزيع المتطوعين لترجمة الندوات

«حبيت أساعد ذوي الإعاقات السمعية على الاندماج في معرض الكتاب وقضاء وقت ممتع مثلهم مثل غيرهم».. بتلك الكلمات بدأ كريم، مترجم لغة الإشارة حديثه لـ«الوطن»، والذي قرر الانضمام إلى متطوعي معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل عقده بحوالي أسبوع من خلال عرض خدمته على مسؤولي التطوع بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، حتى تم توزيعه لترجمة عدد من الندوات الثقافية والأدبية للصم والبكم.

ضمت كراسي الضيوف على منصة قاعات الندوات المختلفة، كرسي مخصص لمترجم لغة الإشارة، الذي تبدأ مهمته مع الترحيب بالحضور بلغة الإشارة حتى انتهاء الندوة:

«لنا كرسي مخصص بجوار كراسي الضيوف باعتبارنا عنصرًا أساسيًا في الندوة هدفه دمج ذوي الإعاقة بين أفراد المجتمع»، كهذا عبر «كريم» عن سعادته بأجواء المعرض الاحتفالية التي يتسابق فيها الجميع لخدمة زائريه.

مساعدة ذوي الهمم على التجول في المعرض وشراء الكتب

وبالإضافة إلى دور كريم، في ترجمة الندوات للغة الإشارة، يحرص على التواجد في أجنحة دور النشر المختلفة لمساعدة ذوي الإعاقات في الوصول لمبتغاهم من الكتب والمراجع والترجمات: «إحنا كمتطوعين بنعتبر نفسنا زي المرشد السياحي لذوي الهمم لازم نفضل معاه لحد ما كل حاجة تبقا واضحة وسهلة قدامه».