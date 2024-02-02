جامعة طنطا تعلن أماكن ومواعيد قوافل «حياة كريمة» خلال شهر فبراير بالغربية

أعلنت جامعة طنطا أماكن القوافل الطبية التي تنظمها خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، في ظل دعم المبادرة الرئاسية وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وصرف الدواء لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن جامعة طنطا تواصل دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وأيضا جميع الخدمات الصحية والمجتمعية والتثقيفية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية والأجهزة التنفيذية بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

قرى قوافل حياة كريمة بالغربية

وأوضح أن الجامعة حريصة على الوصول إلى القرى والنجوع من خلال قوافلها التنموية الشاملة وتقديم الخدمات الصحية لهم وأيضا تحويل الحالات التي تستدعي إلى مستشفيات الجامعة وتقديم كل الفحص الطبي لها، وأن القوافل التنموية الشاملة خلال شهر فبراير الجاري كالتالي:

السبت 3 فبراير: قرية الروضة مركز السنطة.

الثلاثاء 6 فبراير: قرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات.

السبت 10 فبراير: قرية كفر بلضم مركز قطور

الثلاثاء 13 فبراير: قرية شبراطو مركز بسيون.

السبت 17 فبراير: مدينة زفتى

الثلاثاء 20 فبراير: قرية كفر دمتنو مركز المحلة.

السبت 24 فبراير: قرية العزيزة مركز سمنود

الثلاثاء 27 فبراير: قصر بغداد مركز كفر الزيات.