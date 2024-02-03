برلمانية: التعليم هو عصب أي دولة.. وغزة بحاجة ماسة لإنقاذ جيلها من الضياع

قالت الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، إن التعليم هو عصب أي دولة، وأن التعليم في غزة تأثر بشكل كبير بالأزمة الراهنة هناك، مما أدى إلى حرمان العديد من الأطفال من التعليم.

التعليم في غزة

كما أضافت، أن غياب الوعي والتعليم لفترات طويلة، ساهم في تشويه القضية الفلسطينية على مدار سنوات.

وأوضحت «شاروبيم» خلال الجلسة التفاعلية في المؤتمر الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، أنّ التعليم يُعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء والهوية، ولذلك من المهم توثيق ما يحدث الآن في غزة والمرحلة التي يمر بها الشرق الأوسط.

وأكّدت عضو مجلس الشيوخ، أهمية الوعي الجمعي للنساء الفلسطيني، وأهل فلسطيني للحفاظ على الهوية الفلسطينية، مؤكدة أن العالم كله يرى الآن ويسمع لذلك لابد من أن نقدم للعالم القصة الحقيقية، ونتطرق بدورنا لأهمية التعليم والثقافة وتنمية الوعي للحفاظ على القضية الفلسطينية من الضياع أو التشويه.